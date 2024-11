Documentaire

Monoplaces et motorisations, vous découvrirez l’épopée de Matra de 1965 à 1982. Engagée dans les courses de Formule 3, de Formule 2 et de Formule 1, Matra remporta 13 titres de champion de France et d’Europe et le titre suprême de Champion du Monde des Conducteurs et des Constructeurs en 1969 avec la monoplace MS 80 pilotée par Jackie Stewart. Avec le second film Sport-Prototypes, nous revivrons l’exceptionnelle saga de l’équipe Matra de 1966 à 1974, couronnée par trois victoires aux 24 Heures du Mans en 1972,1973 et 1974 et par deux titres de Champion du Monde des Constructeurs de Sport-Prototypes en 1973 et 1974.Riches en documents inédits, ces films mettent en scène ces magnifiques monoplaces et prototypes bleus qui suscitent toujours l’admiration.

Ils nous offrent un casting exceptionnel avec la présence exclusive de Jean-Luc Lagardère, des pilotes Jean-Pierre Beltoise, Henri Pescarolo, Johnny Servoz-Gavin, Jean-Pierre Jaussaud, Jackie Stewart, des journalistes Johnny Rives et Gérard Crombac, des ingénieurs et techniciens Bernard Boyer, Jean-Louis Caussin, Georges Martin, Robert Choulet, Jean-Marc Zignani, Gérard Ducarouge, Jacques Hubert et de nombreux acteurs incontournables de l’histoire de Matra comme Ken Tyrrell, Philippe Guédon, Jean-François Robin, Michèle Dubosc, Paul Carillo, Roland Roy etc.

Matra, la passion et la gloire

Un film de Fabrice Maze

©AMP