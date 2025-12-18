Documentaire

Accompagnant son ami le guitariste folk Andy Dale Petty en tournée sur la côte Ouest des États-Unis, le cinéaste Nicolas Drolc explore les vestiges de la contre-culture américaine. Un road-movie musical aux paysages somptueux.

Alors que le soleil d’automne s’est couché derrière les montagnes, les néons rouge vif des motels et diners percent la nuit américaine en bordure de routes rectilignes. Le guitariste folk Andy Dale Petty s’installe, avec ses comparses, sur la petite scène d’un restaurant, sous l’œil curieux de son ami Nicolas Drolc, venu le retrouver sur un coup de tête. Le réalisateur a décidé de partager l’aventure du groupe, en tournée sur la côte Ouest, de San Francisco à Seattle. Sur cette terre de résistance, qui a accueilli en 1967, lors du mythique Summer of Love, l’un des plus grands rassemblements de jeunes ralliés à la contre-culture hippie – avec pour épicentre le quartier de Haight-Ashbury, à San Francisco –, le cinéaste part à la rencontre des témoins de l’époque. Punks, activistes et derniers beatniks se racontent, dans une Amérique de plus en plus hostile à celles et ceux qui dévient des modèles promus par la politique de Donald Trump.

Esprit libertaire

Avec le parti pris de ne jamais montrer les visages (ni des intervenants, ni du narrateur), ce documentaire explore l’Amérique des marges, tout en sublimant la nature, des vastes étendues désertiques aux majestueux crépuscules sur la baie de Monterey, en passant par les parcs naturels aux séquoias millénaires. La caméra de Nicolas Drolc n’a ainsi de cesse de remobiliser l’imaginaire de la route de l’Ouest, transmis par la littérature et le cinéma. Emmené par la musique composée pour l’occasion par Andy Dale Petty, un somptueux road-movie, qui rend hommage à l’esprit libertaire des beatniks du San Francisco d’après-guerre, des punks de Portland ou encore à celui de l’explosion grunge dans le Seattle des années 1980.

Documentaire de Nicolas Drolc et Andy Dale Petty (2024, 1h24mn) disponible jusqu’au 22/06/2026