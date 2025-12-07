Un jeune étudiant mis à la porte de chez ses parents sauvé grâce aux Restos du coeur
Un documentaire de Emmanuelle Rota
Rédiger un chèque, lire une histoire à son enfant ou un panneau publicitaire : des gestes banals pour la...
Elle est moins visible qu’a la ville mais la pauvreté fait aussi des ravages à la campagne… Une réalité...
Emilie, 32 ans, est assistante audioprothésiste. Mais depuis son divorce, cette maman de deux enfants ne peut plus compter...
Ils se baladent en pleine rue avec les poches remplies d’émeraudes
Il a travaillé pendant 32 ans et vit aujourd’hui à la rue
Chez Mozli’s, la jeunesse du Cap partage des moments de convivialité.
Palmasola est une «ville-prison» située dans le département de Santa Cruz, l’Amazonie bolivienne. Le pénitencier compte plus de 5000...
Christiane Taubira s’attaque aux inégalités et aux violences qui règnent sur notre planète, aux idées dangereuses des extrêmes. Elle...
Rediffusion disponible jusqu’au 31/05/2027 Filmées en caméra embarquée, les tentatives de fuite de Coréens du Nord au péril de...
Des communes héritent d’un habitant ou même parfois d’un parfait inconnu : de quelques milliers d’euros à plusieurs millions....
De La Rochelle à Royan, nous verrons comment la Charente-Maritime et ses habitants font vivre aujourd’hui le patrimoine maritime...
« Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose… » Ce documentaire cherche à comprendre et à décortiquer le...
Menacée de mort en Egypte par les fous de dieu, chassée par les révolutionnaires de la place Tahrir du...
Attention les extraterrestres sont parmi nous. En Chine, on y croit dur comme fer. Près de 100.000 personnes –...
En Italie, bien plus qu’en France, les vérifications des policiers sont très strictes. Les amendes sont lourdes, 533 euros...
Voilà près de un an que le Hamas a massacré 1200 personnes en Israël, voilà près de un an...
La vérité dévoilée explore le rôle joué par les Etats-Unis et leurs alliés rwandais et ougandais dans le déclenchement...
La Franc-Maçonnerie, une démarche éthique et humaniste pour notre temps ? Conférence publique de mai 2012 de Monsieur Alain-Noël...
En ce moment, sur l’Esplanade des Mosquées à Jérusalem, on s’écharpe plus que l’on ne prie. Ce lieu doublement...
La liberté ne meurt jamais est une lente immersion dans une Ukraine meurtrie, depuis la frontière polonaise jusqu’aux lignes...
