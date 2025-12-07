Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Illettrisme, un fléau pour des millions de Français Rédiger un chèque, lire une histoire à son enfant ou un panneau publicitaire : des gestes banals pour la...

Documentaire Chômage, précarité… Les Restos du Coeur, le dernier recours ? Elle est moins visible qu’a la ville mais la pauvreté fait aussi des ravages à la campagne… Une réalité...

Documentaire Face au grand froid la solidarité s’organise Il a travaillé pendant 32 ans et vit aujourd’hui à la rue

Documentaire 5000 détenus pour seulement 800 places – Palmasola la ville-prison Palmasola est une «ville-prison» située dans le département de Santa Cruz, l’Amazonie bolivienne. Le pénitencier compte plus de 5000...

Conférence Nous habitons la Terre Christiane Taubira s’attaque aux inégalités et aux violences qui règnent sur notre planète, aux idées dangereuses des extrêmes. Elle...

Documentaire Corée du Nord – Le prix de la liberté Rediffusion disponible jusqu’au 31/05/2027 Filmées en caméra embarquée, les tentatives de fuite de Coréens du Nord au péril de...

Documentaire Héritage, la fête au village ! Des communes héritent d’un habitant ou même parfois d’un parfait inconnu : de quelques milliers d’euros à plusieurs millions....

Documentaire Nautisme, les audacieux De La Rochelle à Royan, nous verrons comment la Charente-Maritime et ses habitants font vivre aujourd’hui le patrimoine maritime...

Documentaire Fake news, rumeurs : autopsie d’un phénomène qui affole « Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose… » Ce documentaire cherche à comprendre et à décortiquer le...

Documentaire Aliaa, la révolutionnaire nue Menacée de mort en Egypte par les fous de dieu, chassée par les révolutionnaires de la place Tahrir du...

Documentaire La Chine croit dur comme fer aux Aliens Attention les extraterrestres sont parmi nous. En Chine, on y croit dur comme fer. Près de 100.000 personnes –...

Documentaire Crise du COVID : dénonciation à l’italienne En Italie, bien plus qu’en France, les vérifications des policiers sont très strictes. Les amendes sont lourdes, 533 euros...

Documentaire Gaza : un an de destructions vues par images satellite Voilà près de un an que le Hamas a massacré 1200 personnes en Israël, voilà près de un an...

Documentaire Le conflit au Congo: la vérité dévoilée La vérité dévoilée explore le rôle joué par les Etats-Unis et leurs alliés rwandais et ougandais dans le déclenchement...

Conférence La franc-maçonnerie aujourd’hui La Franc-Maçonnerie, une démarche éthique et humaniste pour notre temps ? Conférence publique de mai 2012 de Monsieur Alain-Noël...

Documentaire Israel contre Palestine – Le mur de la discorde En ce moment, sur l’Esplanade des Mosquées à Jérusalem, on s’écharpe plus que l’on ne prie. Ce lieu doublement...