Documentaire

La plus grande partie de la Laponie se trouve en territoire norvégien. C’est d’ailleurs à Karasjok que les Samis – les Lapons – disposent de leur propre Parlement. Au-delà des frontières, l’identité sami existe bien, avec un mode de vie respectueux des coutumes ancestrales et parfaitement en harmonie avec un environnement hors normes.

Soleil de minuit et nuit à midi, aurores boréales, croyances animistes, le film de Pierre Brouwers parcourt un itinéraire passionnant à travers l’une des régions les plus sauvages d’Europe.

Grâce à trois tournages en différentes saisons, ce documentaire est l’un des plus complets jamais réalisés sur la Laponie.

Un documentaire de Pierre Brouwers

