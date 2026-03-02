La dépense principale des Français, c’est le logement. Alors, en région parisienne, Géraldine et Karine, deux mamans seules, vivent ensemble avec leurs enfants pour ne plus supporter seules des frais exorbitants. A Lyon, Mathilde, 21 ans, s’est installée avec Odette, 85 ans. Pour l’une, c’est une question d’argent, pour l’autre la fin de la solitude. A Poitiers, de jeunes adultes bénéficient de loyers modérés. En contrepartie, ils aident des personnes en difficulté.  

Un documentaire de JEAN-CHRISTOPHE PORTES ET PIERRE-ALEXANDRE BIASUTTI