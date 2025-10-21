Certains meubles pourraient bien polluer notre intérieur et être néfastes pour notre santé. Parmi eux, les armoires, tables et étagères à base de panneaux de particules. Moins chère, cette matière première a remplacé le bois massif et dégage du formaldéhyde, un gaz toxique dangereux pour la santé. L’agence nationale de sécurité sanitaire dénonce également 31 substances toxiques utilisées pour la fabrication des meubles qui devront faire l’objet d’un étiquetage à l’horizon 2020. Certains meubles peuvent-ils vraiment comporter un risque pour notre santé ? Comment échapper à coup sûr aux substances toxiques ?