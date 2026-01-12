Conférence

Vitamine D à la saison sombre : bénéfices réels, doses et pièges marketing :– sommes-nous tous carencés en vitamine D ?– et si la vitamine D n’était qu’un indicateur de notre équilibre global ?– lumière, mouvement, alimentation : lequel compte le plus pour garder le moral et l’énergie en hiver ?

Parce que la vitamine D, c’est bien plus qu’un simple complément :

– c’est un marqueur de ton équilibre global

– c’est le lien entre lumière, mouvement et alimentation

– c’est une clé majeure pour ton énergie, ton immunité et ton moral