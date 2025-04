Documentaire

Pour les fêtes de Noel, à Evian, la légende des Flottins séduit le cœur des petits et des grands. Une troupe de saltimbanques envahis la ville avec des sculptures gigantesques en bois flotté, des contes féeriques et une magie qui vient du haut des alpes. Alain Benzoni le créateur hors normes de ce festival veut qu’une seule chose : ce spectacle populaire, est ouvert à tout le monde ! Du 13 décembre au 3 janvier, c’est tous les jours gratuit pour s’émerveiller dans ce décor à ciel ouvert. Pour les fêtes de Noël à Evian, une troupe de saltimbanques envahit la ville avec des sculptures gigantesques en bois flotté qui donnent vie aux contes féeriques de la légende des Flottins. Et c’est un vent de liberté rebelle que fait souffler Enzo dans son théâtre de la Toupine, où les notes et les marionnettes insufflent la folie des histoires imaginaires qui feront l’admiration de petits et grands durant les nuits d’hiver. Un documentaire de de Ventura Samarra pour Passe-moi les jumelles.