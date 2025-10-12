Dans notre pays, les seniors subissent régulièrement des discriminations liées à leur âge. Pour certains, les aînés seraient inutiles,...
Les écrans ont envahi nos vies à une vitesse fulgurante. Télévisions, smartphones, tablettes, ordinateurs ou consoles… ils sont devenus...
La généalogie ? Qu’est-ce que c’est ? Comment commencer ? Pourquoi continuer ? Quels sont les secrets ou les...
Franck Ramus, membre du Conseil scientifique de l’éducation nationale, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique...
Au fil des décennies, la notion de couple a profondément évolué. Jadis fondée sur la complémentarité et la dépendance...
Trois familles XXL, trois choix de vie : campagne, adoption et traditions. Découvrez comment elles parient sur l’avenir malgré...
À l’heure où l’État dit vouloir en finir avec les mauvais payeurs de pensions alimentaires, le magazine de TF1...
La famille est souvent le premier espace d’apprentissage de la vie en société. C’est dans ce cadre intime que...
Ces derniers mois, un remarquable vent de contestation s’est levé contre la loi travail. Face à lui, le gouvernement,...
Parce qu’elles sont ancrées dans une culture capitaliste et hétérosexiste, nos relations affectives sont soumises aux lois du marché....
Île et aile propose un voyage émotif à travers l’univers de l’aviation contemporaine. Le film pose un certain regard...
Une communauté aux contours changeants, installée depuis plus de cinq ans dans l’archipel des Canaries, pratique un mode de vie...
La CAF nous donne 1800€ tous les mois
Il y a 14 millions de célibataires en France. Plus question pour eux de partir en vacances avec des...
Pardonner, même le pire, qui en est capable ? Le pardon suscite beaucoup plus de questions que de réponses....
Emmanuel et Stéphane ont été victimes d’un kidnapping familial. Leurs épouses japonaises sont parties en emmenant leur enfant, or...
« Je vais quand même pas me faire bouffer par ce morveux » : Oscar, 2 ans et 8...
Il s’appelle Youssri. Depuis ses 11 ans, il est scolarisé dans un institut médico-éducatif, une école spécialisée qui l’aide...
Comme chaque matin, dès qu’elle se réveille, Sandrine se connecte à internet. De l’autre côté de l’écran, c’est Arjan...
L’ouragan Irma a ravagé Saint-Martin, mais n’a pas effacé les frontières invisibles. La catastrophe a révélé des inégalités criantes...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site