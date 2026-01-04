Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Inde : le péril fanatique Les agressions envers les chrétiens et les musulmans se multiplient en Inde et les autorités politiques regardent ailleurs. Des...

Documentaire Sovereign Base Areas : des divisions sur l’île Saviez-vous que les habitants de Chypre, peuvent franchir tous les jours la frontière avec le Royaume-Uni ? Les britanniques...

Documentaire Ici, c’est le plus gros crieur qui l’emporte Le port de Dar Es Salam, une concurrence rude face aux plus puissants ténors

Documentaire Crise au Brésil : l’enfer des familles obligées de squatter des logements Pour des dizaines de milliers de familles touchées par la crise, prendre d’assaut des immeubles inoccupés du centre-ville de...

Documentaire Le cri de Janibek : la chasse aux loups des Kazakhs de l’Altaï Xoda vit au pied de l’Altaï Mongol, dans la partie ouest du pays. Fidèle à ses ancêtres Kazakhs il...

Documentaire Bougainville : le prochain pays du monde Située en plein océan Pacifique, l’île de Bougainville doit obtenir son indépendance d’ici au 1er septembre 2027 et deviendra...

Documentaire Les Pygmées du Congo : défis, espoirs et identité Les Pygmées en République du Congo sont une minorité. Ils se caractérisent par un mode de vie différent de...

Documentaire USA : le retour du syndicalisme Starbucks, Apple, Google, Amazon… Une vague de contestations sans précédent agite les travailleurs de la nouvelle économie mondialisée aux...

Documentaire USA : Colorado, le retour de la lutte des classes Les salariés, confrontés à l’inflation, demandent avant tout des augmentations de salaire et une meilleure couverture santé, dans un contexte...

Documentaire Cameroun : la terreur verte Les Pygmées Baka du Cameroun sont certainement l’un des plus anciens peuples des forêts de la planète. Leur mode...

Documentaire Montpellier, place de la com’ Lucie Lecherbonnier et Simon Robert sont partis enquêter sur le terrain durant 5 mois autour de quatre thèmes :...

Documentaire École cherche profs désespérément ! En région parisienne, il y a quelques mois, une mère de famille a décidé de camper sur le toit...

Documentaire Bienvenue en Géozarbie – Rockall, bisbille sous roche Pourquoi deux Royal Marines montent-il la garde sur ce minuscule rocher couvert d’excréments d’oiseaux ? Autour de Rockall, les...

Documentaire Spring Break, la fete sans limites ? Ils sont décriés, synonymes d’excès en matière d’alcoolisme ou de sexualité, mais pour les étudiants américains, ils contituent toujours...

Documentaire Parents de tueurs Aux États-Unis, des parents de lycéens meurtriers livrent des témoignages poignants sur l’épreuve qu’ils ont traversé et leur lente...

Documentaire Thérapies des conversion : forcer l’hétérosexualité Assumer son homosexualité aux États-Unis ne va pas forcément de soi. Par pression sociale, familiale ou religieuse, des centaines...

Documentaire Profession : chauffeur de rickshaw à Dacca Une vie de misère pour transporter des gens à vélo ! Les rickshaws sont devenus une image emblématique des...