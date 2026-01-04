Quand l’homme joue encore au fou de la seringue
Les agressions envers les chrétiens et les musulmans se multiplient en Inde et les autorités politiques regardent ailleurs. Des...
Saviez-vous que les habitants de Chypre, peuvent franchir tous les jours la frontière avec le Royaume-Uni ? Les britanniques...
Le port de Dar Es Salam, une concurrence rude face aux plus puissants ténors
Comment des marches pacifiques ont tourné au bain de sang.
Pour des dizaines de milliers de familles touchées par la crise, prendre d’assaut des immeubles inoccupés du centre-ville de...
Xoda vit au pied de l’Altaï Mongol, dans la partie ouest du pays. Fidèle à ses ancêtres Kazakhs il...
Située en plein océan Pacifique, l’île de Bougainville doit obtenir son indépendance d’ici au 1er septembre 2027 et deviendra...
Les Pygmées en République du Congo sont une minorité. Ils se caractérisent par un mode de vie différent de...
Starbucks, Apple, Google, Amazon… Une vague de contestations sans précédent agite les travailleurs de la nouvelle économie mondialisée aux...
Les salariés, confrontés à l’inflation, demandent avant tout des augmentations de salaire et une meilleure couverture santé, dans un contexte...
Les Pygmées Baka du Cameroun sont certainement l’un des plus anciens peuples des forêts de la planète. Leur mode...
Lucie Lecherbonnier et Simon Robert sont partis enquêter sur le terrain durant 5 mois autour de quatre thèmes :...
En région parisienne, il y a quelques mois, une mère de famille a décidé de camper sur le toit...
Pourquoi deux Royal Marines montent-il la garde sur ce minuscule rocher couvert d’excréments d’oiseaux ? Autour de Rockall, les...
Ils sont décriés, synonymes d’excès en matière d’alcoolisme ou de sexualité, mais pour les étudiants américains, ils contituent toujours...
Aux États-Unis, des parents de lycéens meurtriers livrent des témoignages poignants sur l’épreuve qu’ils ont traversé et leur lente...
Assumer son homosexualité aux États-Unis ne va pas forcément de soi. Par pression sociale, familiale ou religieuse, des centaines...
Une vie de misère pour transporter des gens à vélo ! Les rickshaws sont devenus une image emblématique des...
On le redoute tous mais on peut rarement l’éviter… Le chagrin d’amour, souvent dévastateur, provoque des blessures parfois insurmontables.
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site