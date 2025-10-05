Documentaire

Après l’invasion russe de l’Ukraine, le photographe et documentariste israélien Edward Kaprov s’est rendu à plusieurs reprises dans le Donbass pour documenter la ligne de front. Au coeur de ce reportage, s’inscrit la lutte quotidienne pour survivre au milieu d’une guerre à grande échelle qui n’en finit pas.

À travers les récits d’un aumônier militaire, de bénévoles, de personnes âgées évacuées et de médecins travaillant sans relâche en première ligne, le réalisateur tente de comprendre le sens de cette guerre, soulevant notamment les questions de la foi et de la survie.

Tourné dans les villes dévastées du Donbass – de Pokrovsk à Kostyantynivka, en passant par Kharkiv, attaquées sans relâche par les drones russes au mépris des négociations en cours entre Moscou et Kiev et de l’éphémère trêve pascale décrétée par Vladimir Poutine, Edward Kaprov capte des instants de vie dans les hôpitaux près de Vovchansk, dans une église protestante, sur la route la plus dangereuse de la région… Il capture aussi la transformation intérieure de ses protagonistes. Pour eux, Dieu n’est plus un concept abstrait mais une nécessité, une boussole, un réconfort, souvent une source de doute. Ce document brut, tourné au plus près du fracas de la guerre, interroge sur la fragilité de la vie humaine, la quête obstinée de sens et la recherche d’un but auquel se raccrocher lorsque chaque jour peut être le dernier.