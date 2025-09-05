Documentaire

Reliant la France à l’Italie, le tunnel du Mont-Blanc est l’un des plus longs du monde. En 2015, il fêtait ses 50 ans.

Situé au bout de l’autoroute blanche, non loin de Chamonix et de ses célèbres pistes qui attirent chaque hiver des milliers de vacanciers, ils sont près de 2 millions d’usagers par an à emprunter ce passage pas comme les autres. Un flux dense, qui peut se révéler dangereux , surtout dans une région où la température reste en dessous de 0 degrés plus de 100 jours par an et où on enregistre jusqu’à 6 mètres de hauteur de neige en haute saison.

Bondé en hiver, en état d’alerte constante, nous découvrirons que le tunnel du Mont Blanc est bien plus qu’un bout de bitume souterrain ou qu’un simple lieu de passage mais plutôt un petit village qui ne s’endort jamais afin d’éviter le moindre dérapage.

Documentaire : Tunnel du Mont-Blanc, sur la route des vacances

Réalisation : Florie Martin

