Documentaire

Le 6 janvier 2021, Guy Reffitt participe à l’assaut du Capitole mené par des partisans de Donald Trump qui rejettent la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle. Si l’événement illustre les divisions profondes de la société américaine, il provoque aussi l’explosion de la famille Reffitt. Car c’est son propre fils de 19 ans, Jackson, qui a informé le FBI de la radicalisation de son père et de sa participation à l’assaut ; il sera arrêté dix jours plus tard. La vie de cette famille de la classe moyenne vole alors en éclats : Jackson doit quitter le domicile familial, apprendre à vivre avec la culpabilité, mais aussi faire face aux menaces de mort proférées sur les réseaux sociaux par les militants pro-Trump. Sa mère Nicole, de son côté, s’engage de plus en plus dans le mouvement MAGA (Make America Great Again), prenant publiquement la défense de son mari et des autres condamnés. Quant aux deux sœurs de Jackson, elles refusent de prendre parti entre leur père et leur frère, et dénoncent le fait que Donald Trump n’a pas été inquiété par la justice pour avoir incité ses partisans à marcher sur le siège du Congrès.

Portrait d’une famille fracturée par le Trumpisme

Le réalisateur danois Steffen Kretz a suivi les Reffitt pendant quatre ans, de l’attente du procès de Guy à l’hiver 2021 jusqu’à sa libération début 2025, après la grâce présidentielle accordée par Donald Trump à tous les participants à l’assaut. Le portrait d’une famille déchirée qui tente de mener un semblant de vie normale – à l’image de tout un pays.

Documentaire de Steffen Kretz (Danemark, 2025, 53mn) disponible jusqu’au 12/04/2026