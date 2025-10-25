Documentaire

Tokyo, la ville qui ne dort jamais, où chaque rue raconte une histoire entre modernité extrême et traditions millénaires. Avec plus de 35 millions d’habitants, un Japonais sur quatre vit dans cette immense métropole. C’est le cœur battant du Japon — un monde à part, vibrant, ordonné et démesuré à la fois.

Pendant 24 heures, Alexandra découvre la vie tokyoïte dans toute sa diversité : le petit-déjeuner avec les sumos, les cafés à thème fréquentés par les jeunes, les quartiers d’affaires ultramodernes, les ruelles paisibles des temples, les « bars à oxygène » futuristes et même la location de chiens pour promeneurs solitaires.

Réalisateur : ALEXANDRA LEROUX, ARNAUD LEGOFF