Documentaire

Doté d’une puissance de 1285 chevaux et véritable concentré de technologies, le modèle EC665 Tigre est l’hélicoptère d’attaque le plus maniable et le plus furtif du monde. L’engin, quasiment indétectable, est particulièrement adapté aux théâtres d’opérations les plus délicates comme au Mali, en Afghanistan ou en Centrafrique. Airbus Helicopters a exceptionnellement ouvert les portes de ses ateliers de conception et de fabrication à une équipe de tournage.