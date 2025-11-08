Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le tank Churchill Le Churchill, manoeuvrant et bon grimpeur. En 1940, l’armée britannique avait désespérément besoin d’un char, car la plupart de...

Documentaire France : 500 tonnes d’obus dorment sous nos pieds Sous nos pieds, la guerre n’est jamais vraiment finie. Chaque année, 330 démineurs retirent plus de 500 tonnes d’obus,...

Documentaire Corée du sud : un camp militaire américain aussi grand que Paris Ils ont dépensé plus de 10 milliards de dollars pour ce camp américain en Corée du Sud

Documentaire Écoulée à des millions d’exemplaires, voici la 12-7 Elle est la mitrailleuse la plus redoutée aujourd’hui sur les champs de bataille

Documentaire Ces femmes militaires qui enflamment l’armée L’armée de l’air est depuis longtemps l’institution de défense la plus féminisée. Depuis octobre 1998, elles peuvent intégrer les...

Documentaire Les hélicoptères : les meilleures machines d’appui tactique Les hélicoptères sont essentiels dans de nombreuses opérations militaires, en particulier celles nécessitant un soutien aérien tactique. En effet,...

Documentaire Le combat du futur de l’armée de Terre Aujourd’hui plus que jamais, les armées font face à un environnement stratégique en pleine mutation. Entre conflits de haute...

Documentaire Génération e-sport Le phénomène de l’e-sport, en constante expansion à l’échelle mondiale, a désormais trouvé sa place au sein du ministère...

Documentaire Immersion avec les forces spéciales françaises Plongez au cœur de l’action avec les forces spéciales françaises. Du sable brûlant du Mali aux bases secrètes de...

Documentaire Pales et rotors – La guerre du Golfe Alors que la guerre des Malouines, en 1982, et l’invasion de l’île de la Grenade, en 1984, mettaient en...

Documentaire Le Charles de Gaulle – Le porte-avions en mission Un porte-avions est peut-être un gigantesque bateau de guerre mais c’est aussi et surtout une minuscule base aérienne embarquée,...

Documentaire MiG, Sukhoï : les secrets des avions de combat russes Le pilotage supersonique, les subtilités des machines modernes de combat aérien, les tactiques utilisées par l’armée de l’air russe...

Documentaire Légion étrangère : 9 semaines dans l’enfer vert Ce documentaire est une immersion exceptionnelle au sein du stage militaire le plus dur de la planète, en pleine...

Documentaire Légion étrangère : Il faut frapper fort La légion étrangère est en pleine mission dans le désert et prépare la suite de l’opération. L’objectif est clair,...

Documentaire Au coeur de la légion Ils ont 18-20-30 ans. Ils sont Français, Allemands, Russes, Chinois… ou de toute autre nationalité. Un jour, ils frappent...

Documentaire Navires de guerre : le premier cuirassé Au 19ème siècle, la guerre navale est marquée par l´apparition des cuirassés, ces navires blindés qui disposent de puissantes...

Documentaire À bonne école, premiers pas sous l‘uniforme Le Journal de la Défense vous propose d’aller à la rencontre de jeunes engagés de l’École Nationale des Sous-Officiers...

Documentaire Les chars allemands sur les champs de bataille Les chars ont été, dans les grands espaces découverts de l’Afrique du Nord et de la Russie, les princes...