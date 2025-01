Documentaire

Situé à moins d’une heure de Paris, le parc animalier de Thoiry est l’un des plus fréquentés de France : il accueille chaque année près de 500 000 visiteurs. Pour émerveiller les petits et surprendre les grands, ce zoo a misé sur une approche originale. Comme dans un véritable safari, il est possible de découvrir des animaux qui évoluent en semi-liberté tout en restant à bord de son véhicule. Adrénaline et émotion garanties ! Pour permettre une telle expérience, une centaine de personnes s’active à l’abri des regards. Un documentaire de Juliette Chapalain , Julie Patin , Loïc Célarié.