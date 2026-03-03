Une visite ferroviaire du Sri Lanka qui débute à Galle, au bord de la mer, et passe par la région de Ratnapura avant de rejoindre Colombo, la capitale.
Une visite ferroviaire du Sri Lanka qui débute à Galle, au bord de la mer, et passe par la région de Ratnapura avant de rejoindre Colombo, la capitale.
Au lendemain des ouragans, redécouvrons cet état du Sud à la magie des « matins du monde » au cœur des...
Philippe Gougler, globe trotteur ferroviaire, aborde la Tunisie par le sud avec la ville de Tozeur, dernière gare aux...
Charlotte Dekoker vous propose de découvrir Rouen, mais un Rouen à travers les yeux d’une romancière, Karine Lebert. Dans...
Nous allons parcourir avec vous l’histoire d’une vie qui rencontre la grande histoire. Celle de Suzanne Lipinska et du...
Le comté de Meath, souvent surnommé le « Comté Royal », constitue le véritable épicentre historique et spirituel de l’île d’Émeraude....
Au cœur de l’Amérique du Sud, niché entre les géants que sont le Brésil, l’Argentine et la Bolivie, se...
Le château de Chambord. Sous ses épais murs et larges tours, il a tout d’un conte de fées où...
Pour ce nouvel épisode des Trains pas comme les autres, direction l’Amérique du sud, et plus précisément le Chili,...
Mourmansk, tout au nord de la Russie. Un été presque comme les autres. Sauf qu’au pied de la statue...
Aujourd’hui encore, nous ne savons presque rien des Punan. Ils ne sont que quelques milliers à vivre en petites...
Cette nouvelle étape nous emmène dans la zone la plus méridionale et ensoleillée de la Russie. La douceur du...
Située au centre de l’Iran dont elle est la perle, la ville d’Ispahan fut conçue comme une cité à...
De la gare de La Nouvelle-Orléans, berceau du jazz, part un express mythique : le Crescent Limited qui file...
Le Massif du Jura propose une multitude d’activités nordiques. Il faut dire que les paysages s’y prêtent particulièrement bien....
Le long des côtes, les rochers rivalisent de beauté. Partout, la nature prend plaisir à se donner en spectacle....
Jérôme est au large de la Vendée avec ses 140 km de plages. Il ira aux Sables d’Olonne, puis...
Le voyage de Philippe Gougler poursuit son voyage sur l’île de Zanzibar et sa pépite Stone Town. La...
La Havane est la destination où débarquera Sophie, cette semaine. Elle arpentera le Malecón, les Champs Elysées locaux. Elle...
Son soleil, ses eaux cristallines, sa végétation luxuriante… la Guadeloupe fait rêver et le nombre de touristes va croissant...
La Côte d’Argent est le nom donné à une portion de la côte atlantique française qui s’étend sur près...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site