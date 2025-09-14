Documentaire

Un voyage entre contes, légendes et réalités à bord du bus qui relie Téhéran à Gorgan, dans la province iranienne du Golestan, au point de rencontre des pentes boisées de l’Alborz et des steppes du nord-est.

Sur ce trajet qu’emprunta Marco Polo 700 ans plus tôt, nous retrouvons nos « messagers » d’aujourd’hui, ceux par qui et grâce à qui la ligne existe. Et parmi eux, Ali, le chauffeur qui nous fait découvrir des paysages somptueux: le mont Damavand, la plaine verte de la mer Caspienne, la vallée secrète de Kordkuy…

Documentaire : Bus de légendes – Iran, le messager de Gorgan

Réalisation : Hervé Rébillon

