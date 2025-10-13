Le sacre de Charles X, dernier roi de France à recevoir l’onction sacrée selon le rite ancien, s’est déroulé le 29 mai 1825 dans la majestueuse cathédrale de Reims, plongeant la monarchie restaurée dans un éclat solennel chargé de symboles et de traditions. Cet événement, conçu comme un lien entre le passé glorieux des rois capétiens et les aspirations conservatrices de la Restauration, fut bien plus qu’une cérémonie religieuse : il incarna une vision politique, une revendication de légitimité et une volonté de réenraciner la monarchie dans un imaginaire sacré.