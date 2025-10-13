Ressources Dans la même catégorie

Article L’histoire de la construction de la Tour Eiffel La Tour Eiffel, aujourd’hui symbole emblématique de la France et monument le plus visité au monde, a pourtant connu...

Documentaire La belle époque Revivre « La belle époque », Fred n’y résiste pas et d’un coup de zapette, il remonte le temps jusqu’en 1889....

Podcast Alfred Nobel : marchand de la mort et artisan de la paix Alfred Nobel est né en 1833 à Stockholm. Chimiste de génie, il apprivoise la nitroglycérine et, en 1866, crée...

Podcast Bernadotte, quand un soldat de la révolution devient roi de Suède Jean-Baptiste Bernadotte, modeste béarnais, traverse la révolution française avec le surnom de « sergent Belle-Jambe ». Compagnon d’armes de Napoléon en...

Documentaire 24 septembre 1877 – La bataille de Shiroyama Le 24 septembre 1877, l’armée impériale japonaise bat les derniers samouraïs qui s’étaient révoltés contre la modernisation à marche...

Podcast La révolution française : le fruit d’un complot ? Brutale, soudaine, inouïe. Comment expliquer le caractère exceptionnel de la Révolution française ? Quelles sont les causes de l’effondrement...

Podcast Angélique du Coudray, de l’art des accoucheuses Angélique du Coudray pourrait être considérée comme la créatrice de l’obstétrique moderne. Avant elle, l’accouchement était depuis la nuit...

Documentaire Buffalo Bill, le Far West incarné Figure mythique de la fin du XIXe siècle, l’Américain William Frederick Cody, dit Buffalo Bill, a inscrit la conquête...

Documentaire Le temps des grandes victoires – Napoléon Bonaparte Fin juillet 1805, c’est la fin de la « paix d’Amiens », la 3ème coalition se constitue. Plus de...

Podcast Mademoiselle Lenormand : la voyante la plus célèbre de Paris Mlle Lenormand, surnommée « la Sybille de Paris », fut l’une des voyantes les plus célèbres du XIXe siècle....

Podcast L’émir Abdelkader C’est un personnage étonnant du XIXe siècle que Franck Ferrand a choisi de nous raconter. Il nous parle d’un...

Documentaire Austerlitz : 1804-1806, le temps des grandes victoires Menacé par la 3ème coalition, l’Empereur envoie son armée vers les plaines du sud de l’Allemagne. Les victoires d’Elchingen...

Documentaire Napoléon: Waterloo, la fin d’un rêve (1815-1821) (10/10) Les Français ne tardent pas à regretter leur Empereur. Napoléon regagne alors Paris et son règne durera 100 jours....

Documentaire Les grandes batailles de l’Histoire – La bataille de Trafalgar Reconstitution de l’une de batailles les plus célèbres de l’histoire navale, livrée le 21 Octobre 1805, au large du...

Podcast La véritable histoire du palais d’Orsay Stéphane Bern raconte un palais du 19e siècle qui a eu plusieurs vies, un palais que Napoléon Ier voulut...

Article La rencontre entre Wellington et Blücher à Waterloo Vers neuf heures et quart, ce 18 juin 1815, le soleil se couchait sur le champ de bataille de...

Documentaire Histoires d’Histoire – Daly, une épopée familiale Daly, un nom qui trouve son écho dans l’Histoire calédonienne. C’est une saga familiale qui débute en Irlande avec...