Documentaire



En 2011, la république du Soudan du Sud est devenue la plus jeune nation du monde. Après une guerre civile de 50 ans qui a fait plus de 2 millions de victimes, les enjeux et les attentes sont importants. Mais comment construit-on un pays à partir de rien ? Fabrique d’un État suit une représentante déterminée de l’ONU et le nouveau vice-président alors qu’ils tentent de mettre la théorie en pratique pour façonner cette jeune démocratie.

Réalisateur : Florence Martin-Kessler & Anne Poiret