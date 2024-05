Documentaire

Jusqu’à l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, les gouvernements occidentaux ont tenté en vain de contenir la menace Poutine. Récit par de nombreux acteurs clés, de David Cameron à Volodymyr Zelensky, d’une décennie d’hésitations et d’errements aux conséquences dramatiques.

La guerre en Ukraine a commencé à Vilnius le 28 novembre 2013. Ce jour-là, la capitale lituanienne accueille le Sommet du partenariat oriental de l’Union européenne. L’Ukraine doit y signer un accord majeur qui marquerait un tournant dans son rapprochement avec l’Occident. Mais son président, Viktor Ianoukovytch, y apparaît blafard : entre pressions personnelles et probable corruption, Poutine lui a interdit de le signer. À Kiev, la réaction du peuple, qui refuse que l’on “vende l’Ukraine à la Russie”, ne tarde pas, mais les manifestations sur la place Maïdan sont réprimées dans le sang. Tandis que Ianoukovytch prend la fuite, Poutine profite du chaos pour envoyer ses troupes en Crimée, puis au Donbass. Au fil de sommets houleux et confus, l’Europe se divise, s’interrogeant sur les moyens de sanctionner l’autocrate du Kremlin. Mais personne n’est prêt à sacrifier ses intérêts, notamment énergétiques…

Tractations secrètes

Comment l’Occident a-t-il pu, avec autant de constance, se laisser berner par Vladimir Poutine ? Comment réagir face aux multiples provocations d’un monstre politique, qui déclarait un jour : “Peu importe qui tente de se mettre en travers de notre chemin. Vous n’aurez jamais vu de telles conséquences” ? De l’annexion de la Crimée en 2014 à l’actuelle « opération militaire spéciale » menée en Ukraine, cette série documentaire déroule le récit tendu des errements des Américains et des Européens face à la menace russe. S’appuyant sur les témoignages d’acteurs clés – dont David Cameron, Jose Manuel Barroso, Boris Johnson, Theresa May ou Volodymyr Zelensky ainsi que de nombreux diplomates et conseillers –, la documentariste Norma Percy dévoile les coulisses des grands sommets entre dîners privés, tractations secrètes… et manipulations éhontées. Ce portrait en creux d’un Poutine aussi déroutant qu’effrayant raconte un monde qui vacille sous les coups de boutoir de l’autocrate du Kremlin. Pour François Hollande, la leçon est claire : “Quand on ne punit pas suffisamment fort avant, on est obligé de punir très fort après.”

Série documentaire de Norma Percy (2022, 59mn)

