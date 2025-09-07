Documentaire

Les Seychelles… La simple évocation de ce mot suffit pour nous transporter vers de longues plages de sables blancs bordées d’eau turquoise. En d’autres termes, un paradis terrestre.

Mais même cette terre enchantée a un jour été menacée par les hommes. Pour la restaurer à son état originel, le gouvernement a demandé le concours de scientifiques. Grâce à leur travail et aux revenus générés par l’écotourisme, ils ont été capable de transformer l’île du Nord, l’une des 115 îles des Seychelles, en une véritable arche de Noé.

Extrait du film : “Les nouveaux paradis – Seychelles, un rêve de Nature”

Réalisation : Jean Froment

