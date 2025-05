Documentaire

Dans le nord du Brésil, les trains ne sont pas qu’un moyen de transport : ce sont des chemins de vie, de musique… et parfois de miracles.

Ce documentaire vous entraîne de Salvador de Bahia, ville aux 365 églises et cœur spirituel du Brésil, jusqu’aux profondeurs de la forêt amazonienne, là où le rail s’efface devant la jungle. À Salvador, les chants sacrés résonnent entre les murs de l’église de Bonfim, où les voitures sont bénies et les vœux noués à des rubans colorés. Plus au nord, le « train de la jungle » serpente au cœur de la forêt, reliant les communautés isolées, les fermiers résilients et les cueilleurs d’açaï. Sur l’île de Marajó, la police monte des buffles pour patrouiller les zones inaccessibles. Et chez les Parkatégé, fiers descendants des peuples amazoniens, le voyage devient transmission et résistance.

Un itinéraire rare, entre spiritualité, nature puissante et humanité vibrante.