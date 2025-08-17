Documentaire

Les Wajapi sont une communauté d’environ mille personnes, vivant en pleine forêt, près de l’embouchure de l’Amazone. Ici, se peindre la peau en rouge est une façon de maintenir un lien avec une civilisation très ancienne.

Mais avec le recul de la forêt et l’avancée de la ville, ce mode de vie va disparaître. C’est pourquoi l’UNESCO protège cette culture menacée : en 2003, la peinture corporelle et la tradition orale des Wajapi ont été inscrites au patrimoine immatériel de l’humanité.

Découvrez comment les Wajapi se peignent la peau en rouge avec de l’urucum !

Documentaire : Patrimoine Immatériel – La Peau Rouge

Réalisation : Charlie Buffet

