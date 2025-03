Documentaire

Liban, septembre 1982. Pendant cinq jours, les camps palestiniens de Sabra et Chatila à Beyrouth sont le théâtre d’un massacre d’une brutalité inouïe. Femmes, enfants, vieillards : aucun n’est épargné. Ce documentaire exclusif revient sur l’un des crimes les plus atroces et impunis de l’Histoire contemporaine du Proche-Orient.

À travers les témoignages bouleversants de survivants, de journalistes et de responsables politiques, et grâce à l’accès inédit à des archives déclassifiées en Israël et au Liban, « Liban 1982, radiographie d’un massacre » reconstitue minutieusement ces événements tragiques. Pourquoi ce massacre a-t-il eu lieu ? Qui en sont les responsables ? Pourquoi n’y a-t-il jamais eu de justice ?

Une enquête historique puissante, nécessaire, qui éclaire l’un des tournants les plus sombres de l’histoire du Liban.