Documentaire

De 1914 à1918, durant plus de 54 mois d’une guerre totale, 10 millions d’hommes vont mourir au front.La plupart sera inhumée mais malgré les efforts et l’empressement des survivants pour les retrouver et faire leur deuil, à ce jour, 700 000 combattants restent toujours portés disparus.Ces dépouilles de soldats sont dispersées sur les nombreux champs de bataille, notamment dans les plaines du Nord et les vallées de l’Est de la France. Cent ans après les combats, la terre délivre toujours ces corps de la Grande Guerre. Chaque année des dizaines de squelettes, d’ossements ressurgissent au hasard de la construction d’une autoroute, d’une ligne TGV ou encore d’un lotissement.Des scientifiques, professionnels ou amateurs, auscultent ces zones où des hommes se sont battus. Parfois, ils parviennent à identifier ces soldats jusqu’alors inconnus et tentent de comprendre ce qu’était leur vie dans les tranchées et comment ils sont morts. Avec eux, nous allons remonter le temps et plonger dans l’enfer de la Première Guerre Mondiale.Ce film est une immersion dans le monde méconnu de ces « détectives de la Grande Guerre, » celui des archéologues, des médecins légistes, des historiens, des anthropologues, des chercheurs, des généalogistes, mais aussi, plus simplement, des descendants de combattants… Tous s’attachent à redonner vie à des soldats inconnus, morts il y a un siècle et ainsi veillent sur la mémoire…Durant plusieurs mois, nous avons accompagné ces enquêteurs de l’Histoire, sur des chantiers de fouilles, dans des laboratoires ou encore dans des archives. Trace après trace, en suivant de multiples pistes, en cherchant des indices, des histoires individuelles se sont dessinées.A Verdun, Bruno Frémont est médecin légiste et il a consacré sa vie à enquêter sur les morts de 14-18.

Dans la Marne, Fréderic Adam a fait une découverte sans précédent, l’archéologue a mis au jour un cimetière oublié de la Grande Guerre.

En Champagne, Eric Marchal dirige un chantier hors du commun. Avec son équipe de bénévoles, depuis 6 ans, ils abattent un travail de titan. En restaurant près d’un kilomètre de tranchées… ils nous permettent de replonger dans le quotidien des Poilus.

Yves Desfossés est l’un des fins limiers de la grande guerre, une guerre qui n’a aucun secret pour cet archéologue. Il connait les uniformes, les armes, les objets du quotidien… Autant d’indices qui lui permettent de mener à bien ses enquêtes.

Annie Mandrin est une passionnée de généalogie, depuis quelques années elle consacre sa vie à redonner une histoire, un visage, une famille à des soldats disparus.

Enfin nous avons suivi une famille australienne : un siècle après la fin de la grande guerre, grâce aux travaux de scientifiques, elle va enfin retrouver son aïeul disparu durant la bataille de la Somme, il y a tout juste cent ans.