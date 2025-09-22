Documentaire

Le chiffre est choquant. Pour chaque repas pris au restaurant, 125 grammes de nourriture sont jetés à la poubelle. Ce gaspillage provient des clients, qui ne terminent pas leurs assiettes, mais surtout des professionnels qui, chaque jour, destinent aux ordures des denrées pourtant encore consommables. Ils envoient ainsi à la poubelle l’équivalent de 9% de leur chiffre d’affaire ! Un gaspillage qui prend des proportions encore plus importantes dans les grandes chaînes de restauration !

Alors comment mettre fin à cet immense gâchis ? Il existe des formations pour les professionnels mais aussi une application pour les clients qui permet de racheter à moitié prix les plats du jour non consommés dans certains restaurants.

Il serait également temps de faire rentrer dans les mœurs françaises le « doggy bag » américain. Il deviendra obligatoire l’année prochaine, mais les restaurateurs font de la résistance…

Une enquête de Léonie Bert.