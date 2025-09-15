Documentaire

Pour voir les autres épisodes de la série, c’est ici: https://www.youtube.com/watch?v=3EXEYcegxcw&list=PL_UdcBNXOqTo5HERGaVlD-rTJ8gVD0GkO

Les insectes ont beau être tout petits, ils n’en demeurent pas moins impitoyables. De la mante religieuse, reine de l’embuscade, à la libellule, aux acrobaties assassines, les prédateurs s’appuient sur une panoplie d’armes redoutables héritées de l’évolution. Mais au-delà de leur habileté à tuer, ces chasseurs ultraperformants jouent un rôle crucial au sein des écosystèmes où ils règnent.

Alors que les populations d’insectes s’effondrent partout dans le monde, cette série documentaire appelle à protéger ces petites bêtes, souvent craintes pourtant indispensables à la vie sur Terre. Aux côtés d’entomologistes, ses quatre épisodes s’intéressent aux causes de ce déclin et observent à la loupe les comportements de différentes espèces, qu’il s’agisse des insectes prédateurs, des pollinisateurs ou des coléoptères, qui jouent le rôle de nettoyeurs.

Documentaire disponible jusqu’au 16/11/2025