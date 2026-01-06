Connu pour ses travaux de recherche sur l’évolution du climat, Jean Jouzel dressera un état des connaissances sur le changement climatique, en précisant sa réalité scientifique, ses origines et ses principaux impacts. Il abordera ensuite les répercussions sur le territoire national et analysera les stratégies d’adaptation à mettre en œuvre pour atteindre la neutralité carbone.