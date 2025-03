Documentaire

Des vents à plus de 300 km/h. Le 13 mars 2015, le cyclone Pam d’une puissance extrême dévaste le Vanuatu. Cet archipel isolé du Pacifique sud se rappelle au Monde entier. Mais pour la science le Vanuatu est bien au cœur de nos inquiétudes. Séismes, éruptions volcaniques, érosion côtière, réchauffement climatique, cet éden de corail et de cendres est un véritable laboratoire des bouleversements environnementaux et des catastrophes naturelles. Au cœur de cette tempête, quatre hommes, un journaliste vanuatais, un vulcanologue, un explorateur et un humanitaire tentent de comprendre, sensibiliser et reconstruire ce paradis victime, plus que partout ailleurs, des forces de la nature.

Un film de Pierre Belet

