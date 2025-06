Documentaire

Plongez au cœur de la révolution œnologique des vins « nature », biodynamiques et sans sulfites, qui bouscule les codes du marché traditionnel. De la typicité des terroirs aux méthodes de certification, partez à la rencontre de vignerons passionnés qui font le pari d’un vin authentique et responsable. Découvrez comment ces vins du futur ont conquis les cavistes, les tables étoilées et les amateurs, malgré la baisse générale de la consommation. Avec une croissance de plus de 20 % par an, le bio et le nature ne sont plus une tendance, mais un véritable mouvement de fond. Embarquez pour une randonnée gustative aux quatre coins de la France et saisissez les enjeux d’un art de vivre en mutation.

Réalisation : François AlthabegoÏty