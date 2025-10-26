Conférence

« We need to move into a more sustainable future. » C’est par ces mots que Jane Goodall, éthologue et anthropologue, appelait à l’action nos étudiants lors de sa venue à Sciences Po en 2013.

Aujourd’hui, nous rendons hommage à cette pionnière dont l’engagement a profondément changé notre manière de comprendre la relation entre l’humanité et la nature.

À l’heure où les enjeux environnementaux sont plus pressants que jamais, son héritage continue d’inspirer des générations à agir avec responsabilité et empathie pour l’avenir de notre planète.