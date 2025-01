Podcast

Dans leur quête de connaissances, les scientifiques trouvent parfois des alliés surprenants. Sur nos côtes a été déployé depuis 40 ans un véritable système de surveillance des eaux et des produits chimiques qui pourraient venir les polluer. Les agents (très) spéciaux en charge de cette mission sont… des mollusques. Plus particulièrement les moules et les huitres, qui filtrent l’eau pour se nourrir et stockent ainsi les différents types de contaminants chimiques dans leur chair.