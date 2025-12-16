Pour le savoir, les spécialistes examinent un indice que le requin a laissé derrière lui.
À peine quelques semaines après la naissance de sa portée, la mère de ces ratons a été tragiquement écrasée...
Le cachalot, un champion de l’apnée
Des petites chouettes voient le jour dans une campagne française.
Si l’on demandait à un passant de décrire une souris, les adjectifs qui surgiraient seraient probablement « petite », « rapide », voire...
C’est l’un des plus grands mammifères de tous les temps !
L’apprentissage sur le tas !
La savane africaine durant la période de Noël, moment où la nature suit ses rythmes habituels mais offre une...
Émilie Mongellas, responsable du service d’urgence et des soins intensifs du CHV des Cordeliers vous présente une conférence sur...
Des scientifiques s’interrogent après la mystérieuse disparition d’un requin blanc de trois mètres de long. Grâce à la balise...
Arrivé sur la côte Atlantique des Etats-Unis, à la fin du siècle dernier, le poisson lion est rapidement devenue...
Dans la taïga finlandaise, le glouton joue souvent les trouble-fêtes. Plus lent que la plupart des prédateurs, il utilise...
Le bouquetin des Pyrénées vit dans les forêts de haute altitude et les falaises rocheuses des Pyrénées, entre la...
Quand un chasseur chinois affirme avoir photographié un tigre de Chine du sud, une espèce considérée comme éteinte, les...
Steve Backshall et son équipe se rendent à Bonito, en plein coeur du Brésil, une zone réputée pour héberger...
Le rhinopithèque de Roxellane vit en Chine.
Enquête sur les Cat Killer, ces personnes qui détestent les chats à un tel point, qu’ils usent de moyens...
Chaque été, ils nous embêtent : ça pique, ça gratte… Ne nous plaignons pas, car les moustiques pourraient...
La nature regorge de créatures fascinantes, et parmi elles, certains animaux se distinguent par leur appétit insatiable. Découvrons ensemble...
L’épopée incroyable d’une petite éléphante du Botswana, sauvée et élevée après la mort de sa mère par des soigneurs...
Penser au bien-être du cheval est très important. Même s’il ne s’agit pas d’un animal de production, il importe...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site