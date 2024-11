Documentaire

Pendant quatre ans, de 1940 à 1944, alors que la France était occupée, Philippe Pétain a fait espionner les Français. Un espionnage massif lors duquel le chef de l’État a fait ouvrir quelque 24 millions de lettres et écouté 300 mille conversations téléphoniques. Grâce à cette surveillance, le Maréchal savait en temps réel tout ce qui se disait et se tramait dans le pays.

Mais avec Pierre Laval et René Bousquet à la manœuvre, ces informations volées aux Français, ont également servi la répression. Elles ont été communiquées aux services de police et ont parfois été utilisées pour mener une traque contre les opposants politiques et les Juifs. Face à cette situation, des fonctionnaires de la Poste ont résisté. Certains d’entre eux ont rejoint des réseaux de Résistance et monté des filières pour sauver des Juifs.

Jusqu’à ce jour, la terrible histoire du Service des Contrôles Techniques (SCT) qui espionnait les Français pour le compte de Vichy était méconnue et son importance sous-estimée. Elle vient enfin d’être révélée au grand jour dans ses aspects les plus sombres grâce aux travaux de l’historien Antoine Lefébure qui ont nourri ce film riche en révélations.

Film réalisé par Emilie Lançon

Ecrit par Emilie Lançon et Antoine Lefébure