Documentaire

Nadia elle possède un hôtel de 20 chambres à Paris, pourtant, pour les services sociaux, 50 familles vivraient ici. 30 de plus que la capacité d’accueil. Ces familles nous les avons retrouvés dans des studios loués bon marché par Nadia et facturé 3 fois plus cher à l’état en tant que chambre d’hôtel Ahmed, 44 ans est l’une des victimes de ce système. Officiellement, pour les services sociaux il loge à l’hôtel avec sa femme et leurs 7 enfants, mais dans les faits ils vivent à 9 dans cet appartement de 30 mètres carrés.