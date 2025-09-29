Ressources Dans la même catégorie

Conférence Intelligences animales : cervelle d’oiseaux et mémoire d’éléphants L’humain n’a pas le monopole de l’intelligence, celle-ci est partout et plurielle. La chercheuse Emmanuelle Pouydebat remet en cause...

Documentaire Les géantes de Yalimapo La plage de Yalimapo, dans l’ouest de la Guyane, est l’un des principaux sites mondiaux de ponte de la...

Documentaire Impressionnant combat entre deux markhors, rois des falaises En pleine saison des amours, ces deux mâles se battent pour remporter l’affection de toute la harde de femelles.

Documentaire Un serpent à sonnette défend ses petits en dépit du danger Les serpents ne sont pas connus pour leur instinct maternel mais le serpent à sonnette fait exception à la...

Documentaire Des lions prennent en chasse une girafe Les girafes, poussées par la soif, s’abreuvent à côté des lions, qui attendent patiemment que la nuit tombe.

Article Les races de chats ayant l’espérance de vie la plus courte Lorsqu’on adopte un chat, il est naturel de se demander combien de temps il partagera notre vie. L’espérance de...

Documentaire Le dipneuste, un poisson préhistorique qui peut respirer dans l’air comme un mammifère Le dipneuste doit son extraordinaire longévité à une mutation qui lui permet de résister aux sécheresses. Images tirées du...

Article Le grand requin blanc : le souverain des prédateurs marins Le grand requin blanc, souvent perçu comme une créature redoutable, est un prédateur fascinant et complexe qui règne sur...

Documentaire Serpents venimeux d’Afrique Attention, scènes de crimes… Pour s’adapter aux environnements extrêmes du continent africain, les serpents ont développé des comportements étonnamment...

Documentaire Rare : la naissance d’une baleine à bosse observée pour la première fois Ces incroyables images, capturées à Hawaï en 2021, montrent une naissance de bout en bout pour la première fois.

Documentaire Grandeurs Nature – Cinq petits cochons Cinq petits porcelets de tous les continents sont filmés de leur naissance à leur âge adulte : un cochon...

Documentaire Quelles sont les espèces de requins responsables des attaques mortelles ? Ces trois espèces sont responsables de 80 % des attaques mortelles dans le monde.

Documentaire L’Alsace, terre de cigognes Au milieu des années 1970, il ne restait plus que neuf couples de cigognes en Alsace. Surnommé « papa cigogne »,...

Documentaire Les ravages du feu | Brésil, sur la piste des jaguars Dans la savane du Cerrado, au cœur du Brésil, un fervent défenseur des animaux consacre sa vie à la...

Documentaire Les méga prédateurs Pythons et crocodiles peuvent-ils vraiment atteindre des dimensions cauchemardesques ? Représentent-ils une menace pour l’homme ? Le python birman...

Documentaire Ce lézard a bien besoin d’un tuto Abonnez-vous http://bit.ly/ZappingSauvage Un petit tuto vidéo est parfois fort utile, ce lézard l’a bien compris.

Article Croquettes pour chien : tout ce qu’il faut savoir en 2025 Les croquettes pour chien sont devenues, au fil des années, l’alimentation de référence pour la majorité des propriétaires d’animaux....

Documentaire Au secours de l’abeille naturelle du Nil Apiculteur et militant écologiste, Günter Friedmann s’est donné une mission : protéger l’espèce d’abeille endémique d’Égypte menacée de disparition. Elle...