Les crocodiles ont la mâchoire la plus puissante du règne animal. Ils font ce qu’ils peuvent pour s’éviter mais le conflit est parfois inéluctable. Images tirées de la série documentaire « Animal fight club ».
L’humain n’a pas le monopole de l’intelligence, celle-ci est partout et plurielle. La chercheuse Emmanuelle Pouydebat remet en cause...
La plage de Yalimapo, dans l’ouest de la Guyane, est l’un des principaux sites mondiaux de ponte de la...
En pleine saison des amours, ces deux mâles se battent pour remporter l’affection de toute la harde de femelles.
Les serpents ne sont pas connus pour leur instinct maternel mais le serpent à sonnette fait exception à la...
Les girafes, poussées par la soif, s’abreuvent à côté des lions, qui attendent patiemment que la nuit tombe.
Lorsqu’on adopte un chat, il est naturel de se demander combien de temps il partagera notre vie. L’espérance de...
Le dipneuste doit son extraordinaire longévité à une mutation qui lui permet de résister aux sécheresses. Images tirées du...
Le grand requin blanc, souvent perçu comme une créature redoutable, est un prédateur fascinant et complexe qui règne sur...
Attention, scènes de crimes… Pour s’adapter aux environnements extrêmes du continent africain, les serpents ont développé des comportements étonnamment...
Ces incroyables images, capturées à Hawaï en 2021, montrent une naissance de bout en bout pour la première fois.
Cinq petits porcelets de tous les continents sont filmés de leur naissance à leur âge adulte : un cochon...
Ces trois espèces sont responsables de 80 % des attaques mortelles dans le monde.
Au milieu des années 1970, il ne restait plus que neuf couples de cigognes en Alsace. Surnommé « papa cigogne »,...
Dans la savane du Cerrado, au cœur du Brésil, un fervent défenseur des animaux consacre sa vie à la...
Pythons et crocodiles peuvent-ils vraiment atteindre des dimensions cauchemardesques ? Représentent-ils une menace pour l’homme ? Le python birman...
Quel est le comble pour un poisson ?
Abonnez-vous http://bit.ly/ZappingSauvage Un petit tuto vidéo est parfois fort utile, ce lézard l’a bien compris.
Les croquettes pour chien sont devenues, au fil des années, l’alimentation de référence pour la majorité des propriétaires d’animaux....
Apiculteur et militant écologiste, Günter Friedmann s’est donné une mission : protéger l’espèce d’abeille endémique d’Égypte menacée de disparition. Elle...
Entrez dans le monde mystérieux des chauves-souris géantes de l’Océan Indien. Découvrez leur habitat unique, leur reproduction en altitude...
