Documentaire

Forêt de BialowiezaI, à la frontière biélorusse, à quelques heures de route de Varsovie. Ce paradis vert de 150.000 hectares, vieux de 10.000 ans, abrite la plus grande population de bisons d’Europe et surtout une biodiversité et des écosystèmes uniques au monde. Un trésor naturel classé au patrimoine de l’UNESCO mais que le gouvernement polonais a décidé de débiter en rondelles. Il invoque la menace d’une espèce invasive pour transgresser la loi. Mais sur place, personne n’est dupe et la résistance s’organise. Un documentaire de l’Effet Papillon.