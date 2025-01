Documentaire

De nos jours, la relation père-fille a évolué. Les pères sont de plus en plus protecteurs avec leurs enfants et montrent plus facilement leur amour. Plus proches affectivement de leurs enfants, les pères offrent un sentiment de sécurité à leur fille. La relation père-fille est particulière et évolue, son influence se reflètera dans de nombreux domaines une fois plus grande. Un documentaire Maria Roche Productions