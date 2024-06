Documentaire



À 17 et 20 ans, Cynthia et Romain sont déjà parents d’une petite Kaïla de 2 ans. Une naissance qui n’était pas prévue et qui a tout précipité pour le très jeune couple… Cynthia et Romain ont choisi d’assumer et se sont installés ensemble, mais le jeune homme, perturbé par sa paternité précoce, délaisse de plus en plus le foyer familial, pour sortir avec ses copains… Une situation devenue insupportable pour Cynthia…