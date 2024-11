Documentaire



Oulan Bator, capitale mythique de la Mongolie, plantée au milieu de l’extrême Asie, entre la Chine et l’ex-empire soviétique. Les cavaliers de la steppe se sont arrêtés en ville, ne gardant de leur vie nomade que quelques tentes de feutre au milieu des HLM et des rêves d’infini. Tour à tour, cheval, chamane, Lama, enfants, Xavier Simon a cherché leur présence au moment où le pays s’éveille. Le monde alors était rond et doux comme un œil de cheval, comme les vagues successives des collines, comme le coup d’œil circulaire qui balaye l’horizon au moment des départs. Rond comme les yourtes des hommes… Rond comme le bol renversé du ciel qui les limite. C’était l’enfance, j’étais cheval. Mais il a fallu que mon maître me traîne jusqu’à la grand’porte de la ville : Oulan Bator, cité nomade posée au milieu de mon désert gelé. Il a rompu notre lien avec le ciel et refermé la porte de la yourte qui faisait face au sud.

Réalisateur : Xavier Simon