Documentaire

Sebastian Perez Pezzani nous invite à voyager en Grèce et à rencontrer ceux qui vivent au quotidien grâce au système D.

Six ans après une grave crise financière, les grecs ont appris que pour gagner leur vie il ne fallait rien attendre des autres. La Grèce est un formidable laboratoire de la débrouille au cœur de l’Europe. On y troque, on y crée des monnaies virtuelles, on s’y entraide et on y crée.

Parmi eux, Michalis produit son énergie à partir de l’eau contenue dans les fruits et en utilisant l’air. Kostas fabrique dans son studio plus de 10 sortes de bières qu’il vend dans les restaurants de sa ville.

De la Crète à Athènes en passant par l’île d’Eubée, rencontre avec ceux qui résistent à la crise grâce à leur ingéniosité.