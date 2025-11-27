Article

À l’occasion du salon Milipol Paris 2025 — l’un des événements internationaux majeurs dédiés à la sûreté et à la sécurité intérieure — Olight marque les esprits avec sa série ArkPro, une gamme de solutions d’éclairage haute performance présentée sur la scène mondiale. Cette nouvelle série incarne non seulement l’excellence technologique, mais également l’engagement profond de la marque à accompagner aussi bien les professionnels que les utilisateurs du quotidien grâce à des produits intelligents, fiables et centrés sur l’humain.

Conçue pour offrir clarté, sécurité et sérénité dans tous les environnements, la série ArkPro est au cœur de la présentation d’Olight. Elle s’accompagne du lancement des modèles Osight X GN et SE 6MOA GN, des optiques vertes pensées pour la rapidité, la robustesse et une disponibilité optimale au quotidien.

Plongez au cœur de la technologie derrière la lumière : ArkPro & ArkPro Ultra

Olight invite les professionnels de la sécurité, les experts du secteur et les passionnés de technologie à venir découvrir de près la série ArkPro dans le Hall 5A, stand D001. Sur un espace immersif de 114 m², les visiteurs ne se contenteront pas d’apercevoir l’avenir de l’éclairage portable — ils le vivront. Des spécialistes seront présents pour présenter l’ingénierie de pointe qui anime la série ArkPro, en mettant particulièrement en lumière les modèles phares : ArkPro et ArkPro Ultra.

Ce qui rend la série ArkPro exceptionnelle :

Technologie LED hybride exclusive : La puce LED développée par Olight combine parfaitement faisceau large et faisceau focalisé, offrant une lumière homogène, haute définition, sans éblouissement ni bordures agressives.





Éclairage multi-source 4-en-1 : Intégrant lumière blanche, UV, rouge et laser vert dans un format compact, la série ArkPro propose une illumination polyvalente, adaptée aussi bien aux tâches de précision qu’aux inspections techniques.





Synchronisation laser vert + faisceau principal : Réservée aux modèles ArkPro et ArkPro Ultra, cette fonctionnalité unique permet une visée et une illumination précises, grâce à l’activation conjointe du laser vert et du faisceau principal.





Corps anodisé bi-ton : Une première chez Olight : deux finitions fusionnées dans un même corps en aluminium usiné, alliant esthétique soignée et robustesse remarquable.





Indicateur micro-gravé motif « épi de blé » : Détail emblématique de la marque, l’indicateur de statut se dévoile avec élégance à travers une gravure micronique en forme de motif de blé.





Lumière respirante Arkbeat : Cet indicateur d’ambiance évolue en douceur à travers sept couleurs, apportant une touche rythmée et expressive qui accompagne l’utilisateur dans le temps.





Olight vous donne rendez-vous dans le Hall 5A, stand D001.

À propos d’Olight

Fondée en 2007, Olight réinvente depuis 18 ans les standards de l’éclairage mobile. Présente à l’échelle mondiale, la marque propose une gamme complète allant des lampes torches aux lampes frontales, en passant par l’éclairage d’ambiance et bien plus encore. Olight poursuit son engagement en faveur d’un monde plus sûr, plus lumineux et toujours plus connecté.

Pour suivre toute l'actualité de la marque, retrouvez Olight sur Facebook, Instagram et YouTube.