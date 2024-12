Documentaire

Contrairement à une idée reçue, l’air de nos maisons est 5 à 10 fois plus pollué que celui de l’extérieur. Nos meubles dégagent des substances chimiques, provenant de produits d’entretien ou des matériaux de construction et certains jouets en exhalent également. Du coup, notre intérieur sensé être protecteur nous intoxique et pollue l’air. Pire : plus on nettoie sa maison, plus des substances toxiques sont libérées. Les médecins soupçonnent de plus en plus cette pollution domestique d’être à l’origine d’allergies qui touchent 18 millions de personnes en France. Ils mettent désormais en avant les cas de cancer. Malgré ces risques connus, les industriels traînent des pieds pour modifier sérieusement la composition des produits. Les autorités sanitaires françaises et européennes se «hâtent» lentement. Ce documentaire propose une enquête sur un marché empoisonné de 22 milliards d’euros.