Documentaire

Nice s’affiche comme cité verte et c’est pourtant l’une des plus polluées de France. Pour combattre ce fléau, la ville dit agir par tous les moyens : plantation d’arbres, développement du tramway, végétalisation des cours d’école. Mais dans le même temps, il est aussi question d’agrandir l’aéroport et la plaine du Var continue de voir pousser des immeubles. Entre bétonisation et politique de verdissement, la ville de Nice est-elle en train de changer de cap ?

Un reportage de 13’ d’Aline Métais, Nicolas Hugues, Eric El Koubi.