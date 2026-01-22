Conférence

Plongez dans un été envoûtant à Naples au XVIIe siècle ! Découvrez une collection prestigieuse de peintures napolitaines, offrant un voyage captivant dans l’effervescente Naples du XVIIe siècle, à l’époque où le génie du Caravage s’est éteint.

Laissez-vous enchanter par les chefs-d’œuvre des grands maîtres du Seicento napolitain, soigneusement réunis par Giuseppe De Vito (1924-2015) avec une passion débordante. Pour la première fois, cette collection intégrale nous offre une immersion inégalée, retraçant l’histoire tumultueuse de Naples à travers les regards singuliers du Maître de l’Annonce aux bergers, Caracciolo, Finoglio, Stanzione, Cavallino, Preti et Giordano.