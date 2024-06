Documentaire

Autorité en crise, problèmes de discipline, absence de repères, valeurs morales à la dérive, schémas familiaux » éclatés « , omniprésence de la société de consommation et des nouvelles technologies : dans un tel contexte les parents sont de plus en plus dépassés face à leurs adolescents. D’autant que ceux-ci ne se contentent plus de refuser l’autorité, de vouloir sortir à tout prix ou de passer leur vie sur internet, ils présentent de plus en plus des comportements à risque, affirment une violence qui parfois n’est pas seulement verbale… Aujourd’hui certains parents se retrouvent même sur le banc des accusés devant les tribunaux ou encore face à des demandes d’émancipation de jeunes ados devenus incontrôlables avec le temps. Alors, que faire quand on se retrouve face à de telles situations ?