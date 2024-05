Documentaire



Découverte de la Moldavie, sa culture et son histoire, avec pour guide la pétulante Nata Albot, journaliste et blogueuse. En 2012, Nata Albot organisait la première édition du festival Ia Mania, en l’honneur de l’ia, corsage blanc aux broderies colorées qui compose l’habit du dimanche traditionnel des femmes moldaves. L’événement, qui s’est tenu dans le village frontière de Holercani, a acquis une notoriété inattendue. Journaliste et blogueuse désormais établie au Canada, Nata retourne au pays chaque année à l’occasion du festival. Elle milite pour une Moldavie moderne, ouverte sur le monde. Documentaire de Detlev Konnerth disponible jusqu’au 17/07/2021.