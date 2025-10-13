Article

L’automne est une saison marquée par le ciel gris. Toutefois, il n’est pas question de laisser sa garde-robe être aussi maussade que le temps. Ainsi, il est judicieux de rester à l’affût des dernières tendances pour égayer votre quotidien en lui apportant du style et de la couleur à travers vos vêtements.

Découvrez ici les tendances de l’automne 2025.

La jupe longue

La jupe longue est de retour sous les feux des projecteurs cet automne. Vous pouvez être réticente à l’idée de porter ce vêtement qui vous donnera un look trop sage. Toutefois, lorsqu’elle est associée aux bons accessoires, la jupe longue vous donnera un style à la fois moderne et original.

À cet effet, on vous conseille d’opter pour un modèle taille haute qui marquera votre taille. Pour un résultat plus structuré, il est conseillé d’opter pour un crop top, un body ou un haut ajusté que vous pourrez insérer à l’intérieur de la jupe.

Vous pouvez acheter un pull sweat pour femme que vous pouvez combiner avec votre jupe. Cependant, dans un souci d’équilibre des volumes, optez pour une jupe droite près du corps.

Le manteau long

Le manteau long est idéal pour les jours de pluie où il fera froid. Le principal atout de ce vêtement est qu’il est flexible. Vous pouvez alors le porter avec une robe, une jupe, un pantalon et même une combinaison.

Néanmoins, le rendu sera meilleur si vous optez pour des pièces ajustées en bas. On pense notamment à la jupe crayon, à la robe droite et au pantalon slim.

Pour les hommes, on conseille un jean straight pour homme afin d’obtenir un look décontracté et chic. Il est recommandé d’opter pour un manteau de couleur chocolat, terracotta, bordeaux, gris ou bleu. En réalité, ces nuances sont les couleurs tendances de cet automne.

La robe au style bohème

Cet automne, la robe au style bohème fait partie des vêtements que vous devez absolument avoir dans votre armoire. Optez pour des modèles avec des motifs floraux et des couleurs comme le bordeaux, le vert, le kaki ou le bleu.

En ce qui concerne les coupes, choisissez celles qui correspondent à votre silhouette. Par exemple, les robes fluides et évasées avec des volants sont parfaites pour les femmes qui ont les hanches plus larges que les épaules.

En revanche, si vos épaules, votre taille et vos hanches suivent le même alignement, on vous recommande les robes droites ou les robes fourreaux.

Le pantalon flare

Le pantalon flare est de nouveau tendance cet automne. Pour bien le porter, il est conseillé de bien équilibrer les proportions. Ainsi, pour un look décontracté, optez pour un pantalon en jean que vous allez combiner avec un t-shirt ou un chemisier fluide. En ce qui concerne les chaussures, privilégiez les baskets.

À l’inverse pour créer un look moderne et chic, combinez le pantalon flare avec un chemisier en soie et agrémentez le tout avec des chaussures à talons. De même, vous pouvez structurer votre silhouette en portant une ceinture et en insérant votre haut à l’intérieur du pantalon.